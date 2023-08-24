Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 50 milyon TL ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 50 milyon TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit Körfezi´ne hidrolik yağ döküp denizi kirleten İtalya bandıralı 'Gran Bretagna' isimli gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL para cezası kesildi.

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nca, İtalya bandıralı 'Gran Bretagna' isimli geminin İzmit Körfezi'ne hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. Bu kapsamda; gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Geminin oluşturduğu kirlilikle ilgili temizlik çalışmalarına yetkili firma tarafından başlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-08-24 23:27:47

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de TIR'la motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kocaeli'de TIR'la motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
        İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu
        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu