İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 50 milyon TL ceza

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit Körfezi´ne hidrolik yağ döküp denizi kirleten İtalya bandıralı 'Gran Bretagna' isimli gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL para cezası kesildi.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nca, İtalya bandıralı 'Gran Bretagna' isimli geminin İzmit Körfezi'ne hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. Bu kapsamda; gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Geminin oluşturduğu kirlilikle ilgili temizlik çalışmalarına yetkili firma tarafından başlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-08-24 23:27:47