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        Boya fabrikasında yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:35
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        Boya fabrikasında yangın
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        Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında fabrikada zarar oluştu.

        Gebze Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesi ile yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-08-25 16:33:45

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