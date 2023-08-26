TAŞ OCAĞINDA ASFALT ERİTME TANKINDA PARLAMA SONRASI YANGIN: 2 YARALI  

Nazım Özgün ERBULANErol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, taş ocağındaki asfalt eritme tankında meydana gelen parlamanın ardından çıkan yangında 2 işçi hafif yaralandı yaralandı. Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi´nde bulunan taş ocağında meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan taş ocağında, asfalt eritme tankında henüz bilinmeyen nedenle parlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 işçi, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Fabrika içinden görüntüler

-DetayHaber-Kamera:Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Gebze Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT

2023-08-26 02:17:35