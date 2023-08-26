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        TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:28
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        TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Nazım Özgün ERBULANNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TIR´a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü T.Y. yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köyderesi Viyadüğü´nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden T.Y.'nin kullandığı 34 UT 5210 plakalı kamyonet, aynı yöne giden M.Ö.' yönetimindeki 03 VK 957 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan T.Y., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan T.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım Özgün ERBULAN-Nabi YAZICI

        2023-08-26 11:26:24

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