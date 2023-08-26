Yıldız ile katili, aynı yerde bir gün önce de kavga etmiş

Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİRSelda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, tanıdığı Selami Şahin tarafından tabancayla vurulan Yıldız Çınar (36), toprağa verildi. Çınar´ın olayın ardından intihar eden Şahin ile bir gün önce, yine aynı noktada kavga ettikleri, bölgeye polis ekipleri sevk edildiği, genç kadın şikayetçi olmayınca işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Selami Şahin, motosikletle geldiği caddede Yıldız Çınar´a ateş açtı. Kurşunların başına ve vücuduna isabet ettiği Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Selami Şahin'in aynı ilçede Meşelik Parkı'nda olduğunu tespit etti. Parka giden polislerin geldiğini gören Şahin, tabancayla başına ateş etti. Yaralanan Şahin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede otopsi işlemlerinin tamamlanan Yıldız Çınar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Çınar'ın cenazesi, Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Selami Şahin ile Yıldız Çınar´ın birbirini tanıdığı, bir gün önce de aynı yerde kavga ettikleri, ihbar üzerine polis ekibi geldiği, Çınar şikayetçi olmayınca işlem yapılmadığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2023-08-26 14:58:17