Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cengiz N. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Cengiz N. ile yanındaki Kerem A. hayatını kaybetti, arka koltukta sıkışan İdris S. ise ekiplerce araçtan çıkartıldı. İdris S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye araçtaki yangını söndürdü.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR

        2023-08-27 10:40:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de yeşillik alandaki ağaca çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de yeşillik alandaki ağaca çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yıldız ile katili, aynı yerde bir gün önce de kavga etmiş
        Yıldız ile katili, aynı yerde bir gün önce de kavga etmiş
        Down sendromlu Burak'ın askeri üniforma hayali gerçekleşti
        Down sendromlu Burak'ın askeri üniforma hayali gerçekleşti
        TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı