Bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cengiz N. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Cengiz N. ile yanındaki Kerem A. hayatını kaybetti, arka koltukta sıkışan İdris S. ise ekiplerce araçtan çıkartıldı. İdris S. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye araçtaki yangını söndürdü.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR
2023-08-27 10:40:04