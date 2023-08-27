Sörfçülerin kurtardığı yaralı yunus, tedaviye alındı

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde kıyıya vuran yunus, sörfçüler tarafından kurtarıldı. Yunus ardından taşınabilir havuzla rehabilitasyon merkezinin akvaryumuna götürülerek tedaviye alındı.

Kandıra ilçesi Babalı sahilinde, dün saat 16.30 sıralarında Babalı Sörf Kulübü sporcuları, kıyıya yakın bir noktada yaralı bir yunus olduğunu fark etti. Sporcular, yunusu sörf tahtasına alarak kıyıya getirdi. Yetkililere haber verilirken, yunusun tedavi edebileceği bir merkez aranmaya başlandı. Sörf kulübü sporcuları ve sahildekiler, zarar görmemesi ve kaçmaması için saatlerce suda yunusla ilgilendi. Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri de yaralı yunusun tedavi edilebilmesi için çalışma yaptı. Son olarak İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçildi. Yunus saat 23.30 sıralarında taşınabilir havuz ile İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2023-08-27 10:57:42