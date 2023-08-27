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        Sokak köpeği 'Benek', ağacın altında yatarken tabancayla öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:44 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:45
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        Sokak köpeği 'Benek', ağacın altında yatarken tabancayla öldürüldü
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        Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te mahallelinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeği, ağaç gölgesinde yatarken tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

        Olay, dün İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1´inci Etap´ta meydana geldi. Mahallelinin 'Benek' ismini verip baktığı sokak köpeği, ağacın altında yatarken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Mahalleli yaşanan olaya tepki gösterirken, polis Benek´i öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-27 17:43:54

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