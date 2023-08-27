Sokak köpeği 'Benek', ağacın altında yatarken tabancayla öldürüldü
Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te mahallelinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeği, ağaç gölgesinde yatarken tabanca ile başından vurularak öldürüldü.
Olay, dün İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1´inci Etap´ta meydana geldi. Mahallelinin 'Benek' ismini verip baktığı sokak köpeği, ağacın altında yatarken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Mahalleli yaşanan olaya tepki gösterirken, polis Benek´i öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN
2023-08-27 17:43:54