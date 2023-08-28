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        Düğünde takıda, TIR şoförü damada arkadaşlarından araç lastiği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:05
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        Düğünde takıda, TIR şoförü damada arkadaşlarından araç lastiği
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        Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde TIR şoförü Sefa Aksoy´a düğününde, arkadaşları tarafından takı olarak piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

        TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu dün Gebze ilçesindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğünün takı töreninde damada, içeriye giren arkadaşları tarafından piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi. O anlar düğüne katılanların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-08-28 11:03:11

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