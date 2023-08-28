Sahte dolar basan şüphelilere yönelik baskında 8 gözaltı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de bir matbaa ile bazı evlere düzenlenen baskında, sahte dolar bastıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bir matbaada sahte ABD doları basıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Operasyon kapsamında alıcı gibi davranan ekipler, şüphelilerle anlaşıp, matbaanın yerini tespit etti. Belirlenen adrese baskın yapan polis, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ve matbaada yapılan aramada, 50 ve 100 dolarlık sahte banknotlar ile kalıplar ve matbaa makineleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-08-28 16:00:45