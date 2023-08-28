Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda meydana geldi. Depodaki kağıtlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depoyu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Vatandaşlar da itfaiyenin çalışmalarına destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-28 20:03:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de atık kağıt deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'de atık kağıt deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        İzmit Belediyespor, ABD'li basketbolcu Jamie Nicole Nared'i kadrosuna kattı
        İzmit Belediyespor, ABD'li basketbolcu Jamie Nicole Nared'i kadrosuna kattı
        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Sahte dolar basan şüphelilere yönelik baskında 8 gözaltı
        Sahte dolar basan şüphelilere yönelik baskında 8 gözaltı
        Kocaeli'de bir köpeğin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili...
        Kocaeli'de bir köpeğin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili...
        Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi