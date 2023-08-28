İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın

Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda meydana geldi. Depodaki kağıtlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depoyu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Vatandaşlar da itfaiyenin çalışmalarına destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-08-28 20:03:41