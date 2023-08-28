Kavgada bıçaklandı, hastanede öldü; 3 tutuklama

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, dün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Engin Kurt (43), hastanede hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi toprağa verilirken, kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cami Mahallesi Çınaraltı mevkisinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan H.E., T.E. ve C.E. ile Engin Kurt, sokakta karşılaştı. Engin Kurt, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak bu sabah hayatını kaybetti. Engin Kurt'un cenazesi, ikindi namazının ardından Darıca Eski Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aydınlı Kabristanlığında toprağa verildi.

Kavgaya karışan H.E., T.E. ve C.E. ise dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Erol POLAT

2023-08-28 20:57:55