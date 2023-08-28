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        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:08 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:09
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        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın (2)
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        2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen takviye ile çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği tesiste dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, yangının pres makinesinin patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-28 22:07:30

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