İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen takviye ile çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği tesiste dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, yangının pres makinesinin patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-08-28 22:07:30