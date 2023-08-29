Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Benek´in katili kargalarmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benek´in katili kargalarmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeğinin yorgun mermi sonucu öldüğü şüphesiyle çalışma yapan polis, hayvanın ölümüne neden olan başındaki yaranın nedeninin, kargalar tarafından yere atılan sivri taşlar olduğunu tespit etti. 

        Olay, 26 Ağustos tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1´inci etapta meydana geldi. Site sakinlerinin 'Benek' ismini verip, baktığı sokak köpeği, site içerisinde başından yaralanmış halde, ölü bulundu. Benek'in ilk olarak yorgun mermi nedeniyle öldüğü tahmin edildi. Ölen köpek, mahalleli tarafından çöp konteynerine atıldı.

        Polis, köpeğin yorgun mermi nedeniyle öldüğü iddiaları üzerine, çalışma başlattı. Ekipler, çöpe atılan köpeği bulamadı. Bu sebeple Benek´e nekropsi yapılamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin ağacın altında durduğu sırada aniden yere yığıldığını tespit etti. Polis ekipleri, soruşturmayı bu çerçevede sürdürdü.

        Polis, sitede 54 dairede yaşayan vatandaşların ifadesine başvuruldu. Ayrıca güvenlik kameralarından parkta yürüyüş yapan ve olay günü bölgeden araçlarıyla geçen kişiler tespit edilip, ifadelerine başvuruldu. Vatandaşlara silah sesi duyup duymadıkları soruldu. Ancak, vatandaşlar o gün silah sesi duymadıklarını söyledi. Benek'in fotoğraflarını da inceleyen ekipler, yaptıkları değerlendirmede köpeğin başındaki yaranın mermi yarası olmadığını tespit etti.

        BÖLGEDEN YORGUN MERMİ İHBARLARI GELMİŞ

        Bölgede yaşayan mahallelinin, son günlerde otomobillerinde oluşan mermi hasarı, benzeri hasarlar sebebiyle 'yorgun mermi' ihbarında bulunduğu da ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışma sonucu, bölgede son günlerde herhangi bir silahın ateşlenmediğini tespit etti. 

        KARGALARIN ATTIĞI TAŞ NEDEN OLDU

        Yapılan çalışmalarda 13 katlı bir sitenin terasındaki taşlarla, araçlara ve köpeğin öldüğü alana gelen taşların aynı olduğu belirlendi. Sitede yaşayanlar, kargaların binanın üzerinden taş attığını belirtti. Bunun üzerine kargaların attığı taşlar da incelendi. Polis ekiplerinin yaptığı tüm incelemeler ve ifadeler sonunda Benek'in ölümüne kargaların attığı taşların neden olduğu belirlendi. Polis, soruşturmayı sonlandırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-08-29 16:52:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını ince...
        Bakan Özhaseki, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını ince...
        Bakan Özhaseki: İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp çamur çıkartacağız
        Bakan Özhaseki: İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp çamur çıkartacağız
        Kocaeli'de tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli'de tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır
        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı