Bakan Özhaseki: İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp çamur çıkartacağız (2)

'ABD'DE 2 SENE ÖNCE KASIRGA OLDU, HALA DEVLET ORAYA GİDEMEDİ'

Bakan Özhaseki, Kocaeli programı kapsamında, Gölcük ilçesi Merkez Riskli Alan 1´inci Etap Emlak Konut Temel Atma Töreni´ne katıldı. Özhaseki tören öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri döneminde herkesin bir işin ucundan tuttuğunu ifade ederek, "O günlerde evinde keyifle oturup çorbasını içen var mıydı? Çayını, çorbasını içen, türkü dinleyen var mıydı? Bilmiyorum. Herkes gözyaşı döküyor, herkes, 'elimden ne gelir', 'ne yapabilirim' diye bir gayretin içerisindeydi. O dönemde kumbarasındaki paraları gönderen çocukları gördük. Çeyizlik parasını, haç parasını gönderenleri gördük. O bölgelere gelen yabancı misyon şefleri, büyükelçiler bize `Bakın biz böyle bir depremin 4´te 1´ini kendi ülkemizde yaşasaydık altından kalkamazdık´ dediler. ABD´de 2 sene önce kasırga oldu, hala devlet oraya giremedi. Almanya´da 1,5 yıl önce bir sel felaketine uğrayan bölgede, geçen gün vatandaşlar daha devlet gelmedi diye eylem yapıyordu. Çok şükür bizler millet olarak yaraları sarmak için gayret ettik. Böyle bir milletin üyesi, ferdi olmak, o milletten bir parça olmak hepimiz için bir gurur meselesi olsa gerek" dedi.

'1 MİLYON 900 BİN VATANDAŞIMIZ EVİNDEN UZAKTA'

Bakan Özhaseki, deprem nedeniyle 1 milyon 900 bin vatandaşın evlerinden uzakta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"1 milyon 900 bin civarında vatandaşımız evinden uzakta. Biz bir taraftan evleri yapmaya başladık. 200 bine yakın ihale yaptık, evler yapılıyor. 2-3 ay sonra yavaş yavaş teslimine geçeceğiz bunların. Bizi gece gündüz meşgul eden, uykusuz bırakan, belki de gülmemize bile engel olan bir iş var, o da şu: 1 milyon 900 bin vatandaşımız şu anda evlerinden uzaklar. Ya konteyner kentlerde yaşıyorlar. Ya kira yardımında bulunuyoruz. Ya da sosyal tesislerimizdeler. Orada konteynerlerde hayat sürmek çok zor. Onları yerine yerleştirene, evlerine oturtuncaya kadar hiçbirimiz tatil yapmayacağız. Gece gündüz çalışacağız, inşallah o vatandaşlarımızın duasını almaya gayret edeceğiz. O bölgelerde inşaatlarımız devam edecek. Hatay´da yaklaşık 5 bin konutun daha inşaatına başlıyoruz. Hatay´ın merkezi de biz inşa edeceğiz. O meydanlar geleceğe kalacak. O meydanlar kartpostallara konu olacak yerler. Oralarda yanlış uygulama yapılmasın istiyoruz."

'İSTANBUL'U DA KOCAELİ'Yİ DE HAZIRLAMAMIZ LAZIM'

Son depremlerden sonra inşa edecekleri konutların 9 şiddetindeki depremlere bile dayanacağını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizler bundan sonra öyle konutlar inşa edeceğiz ki; 9 şiddetinde deprem olsa bile, hiçbirimiz yerimizden kımıldamadan hayatımızı sürdüreceğiz. İstanbul için de Kocaeli için de her yer için kentsel dönüşüm için Bakanlık olmazsa olmaz. Elinde imkanlar var. Bunları yapalım biz. Hiçbir parti farkı gözetmeksizin kim ki kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa başımın üstünde yeri var. Kapımız sonuna kadar açık. Vatandaşlarımız, ne olur kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olun. Uyumlu olun. Elinizden gelen yardımı yapın. Bizim hepimizin el birliği ile bu işten çıkmamız lazım. İstanbul´u da, Kocaeli´mizi de hazırlamamız lazım. Özellikle 1999´dan yapılmış olan binaların hepsinin risk taşıdığını bilelim. Güçlendirebilen güçlendirsin. Müracaat edin ve kentsel dönüşümü yapalım."

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Gölcük Nazım Özgün ERBULAN

2023-08-29 17:34:49