Bakan Özhaseki: İzmit Körfezi'nden 33 milyon metreküp çamur çıkartacağız (3)

'İNSANOĞLUNUN BAL ARISI GİBİ OLMASI LAZIM'

Bakan Özhaseki, Kocaeli programı kapsamında, Darıca Belediyesi ile iş insanı Rüstem Metin Yurtsever işbirliğinde yapılan Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni´ne katıldı. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, "Kur'an-ı Kerim'de Cenabıhak bizlere `hayır da yarışın´ diyor. Evet, bizim hayırlarla yarışmamız lazım ve gözümüzün nuru efendimiz de `cennet cömertlerin yurdudur´ buyuruyor. Ne güzel müjdeler. İslam alimleri cömert insanları, bu hayır işlerini yapan insanları bal arılarına benzetiyorlar. Diyorlar ki `o bal arıları tabiatta gezeler, çiçeklerden, polenler toplarlar. Sonra da gelirler, büyük bir emek vererek, gayret ederek dünyanın en kıymetli yiyeceğini yaparlar, fakat kendileri yemezler. O balı başkalarına ikram ederler. Onun için kıymetlidir. Bir başka hayvanat aleminden karınca örnek verilir. Karınca da çok çalışır. Gayret eder. Çer çöp toplar, ama kimseye faydası olmaz. Bir de ayak altında gezer. O yüzden insanoğlunun bal arısı gibi olması lazım ve karınca gibi de olmaması lazım diye düşünüyorum" dedi.

'İSTANBUL'UMUZU DA, KOCAELİ'MİZİ DE DEPREME HAZIRLAMAK İSTİYORUZ'

Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Bakan Özhaseki, "Yakında olabilecek olan İstanbul çevresindeki deprem için de gece gündüz demeden bakanlık olarak gayret ediyoruz. Bütün ekiplerimiz sabahlara kadar çalışıyorlar. İstanbul'daki yerel dinamikleri iyi bildiğimiz için bütün belediyelerimizi, sivil toplum örgütlerini davet ederek onların fikirlerini de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde meclise inşallah bir yasa getireceğiz. Daha kolay, daha hızlı, daha güvenli evler yapabilmek için de özel yasalarla biz, İstanbul'umuzu da, Kocaeli'mizi de depreme hazırlamak istiyoruz ki bundan sonra deprem olduğunda dizlerimize vurmayalım. Deprem olduğunda oturup evladımızı kaybettik diye ağlamayalım diye. Bunu yapacak bizde bilgi var, birikim var, irade var. Allah'ın izniyle de bunları yapabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKTA GÜZEL İŞLERİN YAPILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ'

Biz Almanya gibi, İngiltere gibi, İtalya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi Avrupa'da söz sahibi, gelişmiş ülke diye anılan ülkelerin kovidli hastalara nasıl davrandıklarını çok iyi gördük. Ambulanslarda sıra beklerken ölen insanlar gördük. Topluca kovidli hastaları gömdükleri ortamları gördük. Ama Allah'a hamdolsun bugün geldiğimiz nokta itibariyle de sağlıkta güzel işlerin yapıldığı bir dönemdeyiz. Evet, biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin çocuklarıyız. Zaten bin yıldır neredeyse bu ülkede yaşıyoruz. İnşallah ilanihaye kıyamete kadar bu ülkede bayrağımızla dalgalanacak, ezanımızla okuyacak ve beraberce yaşayacağız. Önemli olan burada bizim hep birlikte el birliğiyle bu ülkeye hizmet etmemiz insanlarımızı daha müreffeh bir şekilde yaşatmamız, bin bir türlü zorluğa karşı da göğüs gererek o işlerin altından kalkıp, önümüze bakıp yolumuza devam etmemiz. Bakanlık olarak da herhalde bizim Kocaeli'de 20-25 yerde işimiz var. Onları da birebir takip ediyoruz ve bütün bu devletin hizmetlerinin yanı sıra hayırsever kardeşimin de Cenabıhakk'ın rızasını kazanabilmek adına yapmış olduğu bu eserden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah keselerine bereket versin." (DHA)Nazım Özgün ERBULANErol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Nazım Özgün ERBULANErol POLAT

2023-08-29 19:25:39