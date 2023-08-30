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        Park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:56
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        Park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada, otomobildeki 8 kişiden 6'sı, yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Köşklü Çeşme Mahallesi 509'uncu Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen Güven Arslan idaresindeki 34 UM 4178 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halindeki 34 LAM 967 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 8 kişiden K.A., R.E., S.C., M.G., Y.C. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

        2023-08-30 10:54:14

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