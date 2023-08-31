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        4'üncü katın balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:27
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        4'üncü katın balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı
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        Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkon penceresinden düşen Musa D. (3), ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İlimtepe Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında oturan ve Dağıstan'dan kaçak yollarda Türkiye'ye geldiği öğrenilen ailenin çocukları Musa D., balkonun penceresinden çimen zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Musa D., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Musa D.´nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Musa D.´nin düşerken çanak antene çarpıp, düşüş hızının yavaşladığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-08-31 14:25:38

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