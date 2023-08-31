Gölcük Kaymakamı Özdemir için valilikte tören

Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KANSER hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (63) için Kocaeli Valiliği'nde tören düzenlendi; eşi ile çocukları gözyaşı döktü. Törenin ardından cenaze, memleketi Samsun'a gönderildi.

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, dün tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Özdemir için bugün Kocaeli Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ailesi, kaymakamlık personeli ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Vali Yavuz, "Bir mülki idareler amirini, bir kaymakamı kaybetmekten çok; bir kardeşimi kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyim. Konuşmanın bir hayli zor olduğu bir süreçte elbette böylesine güzel bir insanı, imanlı, ihlaslı, vatan sevdasıyla dolu bir kardeşimizi de bu konuşmayı yaparak, onu hak ettiği şekilde uğurlamak elbette bu şehrin valisi ve onun en yakın çalışma arkadaşı olarak, bir görev olarak da düşünüyorum. Geçmişinden bugüne vatan sevdalısı, idealist, hayalleri olan, hastalığında bile önümüzdeki süreçte yapacakları hayallerini dile getiren, çalışma azminden, ülke sevdasından hiçbir şey kaybetmemiş, namuslu, dürüst, idealist bir meslektaşımız olarak evlatlarına güzel bir miras bıraktı" dedi.

'SENİ SEVEN NE KADAR ÇOK KİŞİ VARMIŞ'

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan'ın okuduğu dua sonrasında Özdemir'in cenazesi, Gölcük Merkez Camisi'ne getirildi. Eşi Sevda Özdemir ile çocukları Berrin İzem, İzzetalp ve Kaan Erdem, Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Sevda Özdemir, "Seni seven ne kadar çok kişi varmış. Hepsi burada, hepsi geldiler" dedi. Özdemir'in cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-08-31 14:40:15