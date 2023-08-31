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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:55
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor (2)
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        'CUMHURBAŞKANIMIZ SPORUN VE SPORCUNUN DOSTU'

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kocaeli´nin Derince ilçesinde bulunan Harikalar Sahili´nde gerçekleştirilen Derince Gençlik Festivali kapsamında Yaz Spor Okulları´nın kapanış törenine katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün´ün yanı sıra sporcular ve spor kulübü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bak, burada açıklamalarda bulundu.

        Spora yönelik yapılan çalışmaları anlatan Bakan Bak, "Yaz spor okullarında, 24 branşta, tüm yıl boyunca yaklaşık 18 bin öğrenci geliyor. Spor yapıyor, yüzme öğreniyor. Yüzme havuzlarının 2´sini de beraber yaptık. Bizim `Yüzme Bilmeyen Kalmasın´ diye bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde Türkiye çapında şu ana kadar 8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bu yıl sonuna kadar bu hedefimiz 10 milyon. Yani ülkemizin çocuklarına, gençlerine yüzme öğretiyoruz. Neden? Boğulup ailelerimizi de, bizleri de üzmesin diye onlara yüzme öğretiyoruz. Spor tesislerini her tarafa yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun ve sporcunun dostu, gençlerin dostu. Dolayısıyla belediyelerimiz de bu tip projelerin yapılmasına çok büyük destek veriyor. Türkiye, tesisleri açısından çok çok önemli kazanımları elde etti. Dünyanın en genç tesisleri bizde. Gençlik festivali güzel bir tablo. Çocuklarımızı eğlenirken görüyoruz. Aileleri görüyoruz" dedi.

        'ONLARIN HİZMETİNDE OLMAK BİZLERE GURUR VERİYOR'

        Bakanlık olarak gençlerin emrinde olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Güzel insanlarımızı, Türkiye'nin güzel insanlarını, aziz milletimizi seviyoruz. Onların hizmetinde olmak bizlere gurur veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin emrindeyiz. Bakanlık gençlerin emrinde. Her zaman, her yerde tesislerimizi yapmaya, belediyelerimizle bu tip organizasyonlar yapmaya devam ediyoruz. 460 tane gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet veriyoruz. 50 tane gençlik kampımızla gençlerimize hizmet veriyoruz. 10 binin üzerinde tesisimizde Türkiye çapında hizmet veriyoruz ve Kocaeli de spor başkenti olma yolunda ilerliyor. Bunu da bana Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti. Yanılmıyorsam 9 tane uluslararası organizasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 90´ana yakın da ulusal organizasyon gerçekleştirdi burada sporla ilgili. Onları tebrik ediyoruz. Biz de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, konuşmasının ardından plaj voleybolunu izledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR

        2023-08-31 20:53:09

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