Evden 400 bin TL'lik hırsızlığın 2 şüphelisi yakalandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, girdikleri evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve para çalan hırsızlık şüphelileri, polis tarafından yakalandı.

İzmit'te, hırsızlık için eve giren 2 şüpheli, ziynet eşyası, cep telefonu ve para çalıp kaçtı. Ev sahibinin ihbarıyla inceleme başlatan polis ekipleri, 400 bin TL'lik malzeme çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.K. ve Ö.F.G.'nin Bursa'da olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli işlemleri için Kocaeli'ye getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ö.F.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, B.K. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-09-01 16:17:01