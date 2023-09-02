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        SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 02:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 02:42
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        SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
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        KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde kavşakta servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde işçi şişelerinin bulunduğu dikkati çekti.Kaza, saat 23.45 sıralarında ilçeye bağlı Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Cenk Y. yönetimindeki 28 ABY 741 plakalı otomobil ile Sezai B. yönetimindeki 34 LDF 027 plakalı personel taşıyan servis minibüsü kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cenk Y. ve araçta bulunan 2 kişi ile minibüsteki yolculardan Osman K., Yasin C. ve Tahsin T. yaralandı. Hurdaya dönen ve içerisinde içki şişelerinin bulunduğu otomobilde sıkışan sürücü Cenk Y., itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Kaza yapan araçlardan görüntü

        -DetaylarHaber-Kamera:Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

        2023-09-02 02:41:04

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