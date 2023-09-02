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        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:26
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        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa verildi
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        Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULANSelda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)ANKARA´da, önceki gün evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Burak Akçay (49) Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Akçay´ın 3 Ağustos´ta alınan YAŞ kararı sonrası 30 Ağustos´ta emekliye ayrıldığı öğrenildi.

        Emekli Tuğamiral Burak Akçay, 31 Ağustos'ta evinde rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Akçay, bir gün sonra sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akçay için Kocaeli´nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye Merkez Camisi´nde askeri tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan ve Akçay´ın ailesi katıldı. Cenaze töreninde Akçay´ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Burak Akçay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası olan Akçay, Maşukiye Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        3 Ağustos´ta alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık eski Daire Başkanı Tuğamiral Burak Akçay´ın emekliliğe sevk edildiği, 30 Ağustos´ta ise emekliye ayrıldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN

        2023-09-02 16:24:22

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