Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Eniştesini tabancayla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:52 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eniştesini tabancayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan Hüseyin Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Recep A. polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Recep A., tabancasıyla Hüseyin Yaşar'a ateş etti. Yaşar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Recep A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay yeri inceleme ekipleri ev içinde ve sokakta inceleme yaptı. Olay yerinden kaçan Recep A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-09-02 19:51:58

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü
        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa...
        Emekliye ayrıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitiren Tuğamiral Akçay, toprağa...
        Kocaeli'de traktörden düşen çocuk öldü
        Kocaeli'de traktörden düşen çocuk öldü
        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa...
        Ankara'da vefat eden emekli Tuğamiral Burak Akçay, Kocaeli'de son yolculuğa...
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak
        OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ  
        OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ  