Sapanca'da, düğün yemeğinden zehirlenenlerin tedavisi sürüyor

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde düğün öncesi yemekten zehirlenen davetlilerin sayısı 45´e ulaşırken, hastanede tedaviye alınanlardan 41 kişi taburcu edildi.

Sapanca ilçesinde düzenlenen düğün öncesi davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Düğün salonunda bir süre kusma ve mide bulantısı belirtisi gösteren 30 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Gece saatlerinde gıda zehirlenmesi belirtisi gösterenlerin sayısı 45´e ulaştı. Hastanede tedaviye alınan 45 kişiden 41´i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 kişinin ise hastanede tedavisi devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tavuklu pilav, tatlı ve ayrandan numune alınarak Kocaeli'de bulunan yetkili laboratuvara gönderdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli İsa ÇİÇEK

2023-09-02 20:08:14