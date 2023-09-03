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        Kandıra'da denizde hortum çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:33
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        Kandıra'da denizde hortum çıktı
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        Selda Hatun TAN/KANDIRAKocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Kandıra ilçesinde sağanak  ve fırtına aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

        2023-09-03 12:32:01

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