Kandıra'da denizde hortum çıktı
Selda Hatun TAN/KANDIRAKocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2023-09-03 12:32:01