Evinin önünde tabancayla vuruldu, yaralı halde otomobille hastaneye gitti

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Murat A., evinin önünde tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Murat A., yaralı halde kullandığı otomobille hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Şehit İlhan Kartal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir sitede oturan Murat A., evinin önünde ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler yanlarındaki tabanca ile Murat A.'ya iki el ateş etti. Bacağından yaralanan Murat A. evine sığınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı Murat A., sitenin bahçesinde bulunan kendisine ait otomobille yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralı burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-09-03 23:24:45