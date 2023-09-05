Bahçesinde silahlı saldırıda yaralanan kadını eşi vurmuş
KOCAELİ'ninİzmitilçesinde evinin bahçesinde bacağından vurulan Cansever K.'nin eşi S.K., polis sorgusunda eşini tabanca ile vurduğunu itiraf etti.
Giriş: 05.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:51
Olay, dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinin bahçesinde oturan Cansever K., bacağından vuruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. ve görgü tanıkları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.