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        Yetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL´lik yüzük olan tablayı çaldı

        İZMİT´tebirkuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu 3 yetişkin çalışanları oyalarken, yanlarındaki küçük çocuk, vitrindeki içerisinde yaklaşık 60 bin TL değerinde yüzüklerin olduğu tablayı çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:37
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        Yetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL´lik yüzük olan tablayı çaldı
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        Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu 3 kişi, sorular sorarak çalışanları oyalamaya başladı. Neredeyse tüm ürünlerin fiyatını soran ve ısrarla 21 ayar altın istediklerini söyleyen bu kişilerin yanındaki küçük kız, çalışanların tezgah arkasına geçmek için kullandığı dar kısma girerek, el çabukluğu ile içerisinde yaklaşık 60 bin TL´lik, 16 adet yüzük bulunan tablayı çaldı.

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