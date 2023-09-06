7´inci kattan düşüp öldü; olay anı kamerada
KOCAELİ´ninİzmitilçesinde apartmanın 7´inci katından düşen Metin Emir Gündoğdu (22) yaşamını yitirdi. Gencin binadan beton zemine düştüğü an bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Emir Gündoğdu, 7 katlı apartmanın en üst katından yere düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genci gören esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri Gündoğdu´nun düştüğü apartman dairesinde ve çevresinde inceleme yaptı.