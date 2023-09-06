Kuyumcu hırsızları yakalandı; olay anı kamerada

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Giydiği çarşaf ile yüzünü saklamaya çalışan kadın, yanında üç çocuk ile birlikte kuyumcuya girdi. Suriyeli olduklarını belirten kadın, bileziklere bakarken, arkalarında bulunan bir kız çocuğu ise tezgahın yanında bulunan yüzük tablasını çaldı. Şüpheliler işyerinden çıktıktan sonra hırsızlığı fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayına karışan şüphelileri Düzce´de düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda S.P. isimli kadın ve yanındaki 3 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerden S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken 3 çocuk ailelerine teslim edildi.