8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan sanığa 10 yıl hapis

İzmit'te annesi N.K.'nin durumundan şüphelenip, geçen yıl psikiyatriye götürdüğü kızı R.K., 2014-2015 yılları arasında kuzeni S.K.´nin birden fazla kez cinsel istismarına uğradığını anlattı. Olay tarihinde 8 yaşında olan kız çocuğunun annesi, durumu polise bildirip, S.K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve olay tarihinde 17 yaşında olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

S.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan açılan davada karar duruşması, bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; mağdur R.K., tutuksuz sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada hakkında suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Bayramlarda sadece babaannemlere giderim. 2014 yılından beri yoğun şekilde çalışıyorum" dedi.

R.K. ise son istismarın 2015 yılının kış aylarında gerçekleştiğini söyledi. Şikayetçi olan anne N.K. de "Kızımı psikiyatriye götürünce olayları öğrendim" dedi.