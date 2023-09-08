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        Eşini ayağından vuran şüpheli serbest bırakıldı

        İZMİT´teeşiCansever K.'yi tabancayla ayağından yaralayan S.K., eşi şikayetçi olmayınca ve eylemin öldürmeye yönelik olmadığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:04
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        Eşini ayağından vuran şüpheli serbest bırakıldı
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        Olay, 4 Eylül tarihinde İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oturan Cansever K., tartıştığı eşi S.K. tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına alındı. Cansever K., kendisini eşinin vurmadığını, olayın kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyleyerek şikayetçi olmadı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada tabanca bulundu.

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