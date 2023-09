Şampiyon Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Kocaeli´de törenle karşılandı Avrupaşampiyonuolan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Kocaeli´de düzenlenen törenle karşılandı.

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, final mücadelesinde Portekiz´i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonlar bugün Kocaeli´ye gelerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın´ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar ile sporcular katıldı.

TAHİR BÜYÜKAKIN: ONLARA HEP İNANDIK

Kupayı oyuncularla birlikte kaldıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her şeyden önce gençlerimizi tebrik ediyorum. Muhteşem bir başarıya imza attılar. Aslında önce 2022 yılında yapılan dünya kupasında 3´üncü olarak büyük bir başarı göstermişlerdi. Kendileriyle daha önce görüştüğümüzde, konuştuğumuzda sonuna kadar arkalarında olduğumuzu söyledik. Hocalarına, federasyon başkanımıza, hep destek vereceğimizi ifade etmiştik. Bu Avrupa Kupası için yarışmaya giderlerken de yine kendilerine arkalarında olduğumuzu söyledik. Destek vereceğimizi, yüreğimizin onlarla olduğumuzu ifade ettik. İnandık onlara hep. Önemli olan orada müsabaka içinde olmalarıydı. Oraya katılmalarıydı ama kupayla dönmeleri bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Ben her birini gözlerinden öpüyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

BİROL AYDIN: ANNELERE MESAJ VERDİ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bildiğiniz gibi İtalya'da yapılan şampiyonada Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız şampiyon oldu. Bu şampiyonluğun en önemli özelliği şu ki yıllar önce hafızalarımıza bakarsanız evlere kapatılan, yok sayılan, 'çocuklardan bir şey olamaz' denen çocuklar, son yıllarda devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu çocuklara vermiş olduğu destekle, artık evlerden çıkmış, eğitim sahalarında spor yapıyorlar. Bizim o kupayı orada almamız aslında Türkiye'de özel çocuğu olan annelere şu mesajı verdi: 'Bana imkan verilirse neler yapabilirim?' `Biz de şampiyon olabiliriz´ mesajı da verdik. Kupayı alıp ilk Kocaeli´ye gelmemizin çok önemli bir anlamı var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız bu takımın, Down Sendromlu Futsal Takımı´nın kuruluşundan, dünya şampiyonasına girişinden, Avrupa şampiyonasına gelişine kadar adım adım bizi takip eden ve sporcularımı tek tek ismini bilen, sıkıştığımız zaman başvurduğumuz bir belediye başkanımız. Kupayı orada aldığımızda ilk kaptan ve sporcuların 'Başkanım önce Cumhurbaşkanımıza kupayı götüreceğiz, sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza götüreceğiz' derken çok duygulandım. Çünkü hakikaten bize, bütün devletin kesimine sahip çıkarken ama belediye başkanımızın bizi adım adım takip etmesi, adım adım çocuklarla ilgilenmesi, kamp yerleri vermesi, bütün imkanları vermesi bir ülkenin gelişmişliği ve bir ilin gelişmişliği, engellilere verilen şeyler önemli. Biz onun için kupayı alırken ben de çocuklara söz verdim. İnşallah kupayı alacağız. Önce Tahir başkanımıza gideceğiz, daha sonra kupayı Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz. Bugün de başkanım yine bizden bir söz aldı. İnşallah dünya kupasıyla da taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

BİRKAN DİKİCİ: BU KUPAYI CUMHURBAŞKANIMIZA GÖTÜRMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici ise "Bu kupayı almak onur ve gurur duyurucu bir şey. 2´nci kez Avrupa şampiyonu olduk. Sayın Birol Aydın başkanımızın destekleri ve katkıları çok. Sayın Tahir başkanımızın da bize katkıları çok. Çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı da inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a götürmeyi çok istiyoruz" dedi.

