CHP mahalle temsilciği ve AK Parti eski seçim ofisine saldırı şüphelisine ev hapsi KOCAELİ´ninDerinceilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar verdikten sonra serbest bırakılan D.D.(26), AK Parti´nin eski seçim ofisine de taşla saldırıp zarar verdi. Şüpheli D.D.'ye ev hapsi verildi.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi´nde geçen pazar gecesi işsiz olduğu öğrenilen D.D., bir binanın giriş katında bulunan CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp içerideki, eşyalara zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan D.D., ifadesinde "Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. `Seçimi kazanacağız´ dedi, bizi kandırdı" dedi. D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde serbest bırakıldı.