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        Otomobille çarpışan triportördeki çift, ağır yaralandı

        KOCAELİ´ninKörfezilçesinde otomobille çarpışan triportördeki Engin Tak (68) ve eşi Ayşe Tak (68), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:25
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        Otomobille çarpışan triportördeki çift, ağır yaralandı
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Eşi Ayşe Tak ile birlikte pazar alışverişinden dönen Engin Tak´ın kullandığı elektrikli triportör ile karşı yönden gelen Cengiz T. idaresindeki 34 HL 9562 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilen triportördeki çift ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe Tak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Engin Tak da 15 dakikalık çalışma sonucu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çiftin, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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