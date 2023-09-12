Bebek ürünleri satılan mağazalardan hırsızlık yapan 3'ü kız kardeş 4 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık olayı 31 Ağustos'ta İzmit ilçe merkezinde bulunan bir bebek ürünleri mağazasında meydana geldi. Mağaza çalışanları, yaptıkları sayımda bazı ürünlerin eksik olduğunu tespit etti. Durum, polise haber verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin H.Ç., F.Ç., E.Ç. isimli 3 kız kardeş ve H.Ç.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı B.K. olduğu tespit edildi. İncelemede çalınan ürünlerin değerinin 38 bin 800 TL olduğu tespit edildi. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri Yalova'da olduklarını belirledi. 4 şüpheli dün Yalova'da yine aynı firmaya ait bebek mağazasından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda Yalova'daki mağazadan çalındığı belirlenen 17 bin TL değerinde ürün de ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada iki hırsızlık olayından elde edilen toplam 55 bin 800 TL değerindeki malzemelere mağaza sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.