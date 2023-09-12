Levent Sürme: Oyuncular her şeyini verdi ÜmitMilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Oyuncular her şeyini verdi. Eksik olan ufak tefek şeyler. Son adım diyelim. Yüzde 5 bir eksikliğimiz var. Onu da daha çok maç tecrübesine bağlıyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, İtalya maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Levent Sürme yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Maça aslında çok iyi başladık. Çok gol pozisyonuna girdik. Şunu unutmamak lazım, rakibimiz bundan 2,3 ay evvel, dünya 2´ncisi oldu. Böyle bir rakibe karşı oynuyoruz ve bütün maç içerisinde 7-8 tane net pozisyona giriyoruz. Tam çalıştığımız gibi. Oyuncular her şeyini verdi. Eksik olan ufak tefek şeyler. Son adım diyelim. Yüzde 5 bir eksikliğimiz var. Onu da daha çok maç tecrübesine bağlıyoruz. Gayet normal, bunu her zaman söylüyorum, bizim görevimiz oyuncuyu geliştirmek, aynı zamanda da tabi ki turnuvaya katılma hakkını kazanmak. Oyuncularımız gelişiyor. Bu yoldan sapmayacağız."

"O GOLÜ BEKLEMEDEN YEDİK"

"İlk yarının sonuna doğru gol yemek tabi ki her zaman kötü, soyunma odasına da 1-0 ile gittik. Bilhassa tam yüklendiğimiz bir anda o golü beklemeden yedik. Oyuncuları tabi ki biraz salladı. İkinci yarıya başladığımızda yine çok iyi başladık. Hatta 2-0´a kadar rakibin hiçbir gol pozisyonu yok. Bayağı yüklendik. Tabi ki o yediğimiz talihsiz 2-0 bizi bayağı bir savurdu.

"ORAYI AÇMAK BU KADAR BASİT OLMAYACAK"

Dünya futbolunda şu anda bir şeyler oluyor. Artık küçük ülke, büyük ülke diye bir şey yok. Son günlerde skorlara baktığımızda bundan 2-3 gün evvel Kuzey Makedonya, İngiltere´ye karşı 1-1 oynuyor. Ondan evvel 7-0 yeniliyor. Japonya, Almanya´yı 4-1 yeniyor. Artık küçük ülke, büyük ülke diye hiçbir şey kalmadı yani. Artık herkes herkesi yenebiliyor. Yine bizi zorlu fikstür bekliyor. Letonya İtalya´ya karşı hiçbir tane gol pozisyonuna girmedi ama 0-0 oynadı. Yani orayı da açmak bu kadar basit olmayacak. Zemin çok güzeldi, muhteşem bir zemin vardı. Stat zaten çok güzel. Oyuncular burada oynamaktan zevk aldı.

"ORADAKİ LİGLERİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Şu anda 65-70 tane oyuncu takip ediyoruz sırf milli takım için. Türkiye´nin yaklaşık 7 tane profesyonel ligi var. Süper Lig'i var. Birinci lig, ikinci lig. Ben geçen gün bir araştırma yaptım. Mevcut A Milli kadroya baktım. Dedim ki bunlar ilk profesyonel maçları hangi ligde yapmış, nerede yapmış? Bunun aşağı yukarı yüzde 50´si üçüncü ligden, BAL Ligi´nden geliyor. Yani oradaki liglerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim buraya doğru inmemiz lazım. Erencan gibi örnek çok güzel bir örnek. Kendisi süre bulmakta zorluk çekiyor. Biz ama yine o büyük potansiyelini görüyoruz. Belki o oyuncu Türkiye'de şu an en süratli oyunculardan birisi. Biz onu belki de fazla süre almamasına rağmen yine çağırıyoruz. O potansiyeli görüp yine o süreci burada almasını sağlayıp da belki bizde o şans bulduktan sonra başka kapılar da açılabilir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Teknik Direktör Levent Sürme´nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-09-12 22:50:04