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        TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yangın

        KOCAELİ'ninGebzeilçesindeki TÜBİTAK Yerleşkesi'nin Kimya bölümünde solvent parlaması nedeniyle çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:20
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        TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yangın
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        Barış Mahallesi'nde, TÜBİTAK´ın tesislerinin bulunduğu Gebze Yerleşkesi'nin Kimya bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu alanda, solvent parlaması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın tedirginliğe neden olurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

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