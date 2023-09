Petrol Ofisi'nden madeni yağda üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım PetrolOfisi Grubu Kocaeli'ndeki madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmak hedefiyle yeni lojistik merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Yeni tesis ile fabrikanın şu andaki 150 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi 230 bin tona yükselecek. Türkiye´nin madeni yağ tüketiminin yarısını karşılayacak seviyeye çıkaran yeni lojistik merkezinin açılış töreni Petrol Ofisi Grubu CEO´su Mehmet Abbasoğlu ve Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ve kamu yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Kurdele kesiminin ardından misafirler yeni lojistik merkezini ve tesis içerisinde bulunan teknoloji merkezi POTEM ile dev T34 motorin tankını gezerek Petrol Ofisi Grubu´nun üst yönetiminden bilgi aldı. ÜRETİM KAPASİTESİ 230 BİN TONA ÇIKARILACAK Yeni tesisin yanı sıra inşası ve kurulumu yapılacak dolum hatları revizyonları, ilave tanklar, yeni dolum hatları ile fabrikanın şu andaki 150 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi 230 bin tona çıkarılacak. Böylece tesisin üretim kapasitesi Türkiye tüketiminin yarısını karşılayacak. Tesis sayesinde 40 milyon tonluk global madeni yağ pazarında 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye´ye yılda ortalama 50 milyon dolar ihracat geliri kazandıran Petrol Ofisi Grubu, ihracat pazarlarına hizmet verecek ilave kapasiteye de sahip olacak. 2 BİN 74 GÜNEŞ PANELİ İLE ÇEVRE DOSTU TESİS Kapasite artışı ile beraber birim enerji tüketiminde de önemli bir azalma oluşacak. Tesisin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü, son teknoloji güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor. Şu an fabrikadaki elektrik üretiminin üçte birini 2 bin 74 adet güneş enerjisi paneli ile karşılayan şirket ilerleyen safhalarda bu üretimini üçte ikiye çıkarmayı planlıyor. 400´DEN FAZLA ÜRÜN ÜRETİLİYOR Madeni yağ fabrikasında üretilen 400´den fazla ürün, elektrikli araçlar dahil tüm taşıtların her türlü talebine cevap veriyor. Tesiste binek araç motor yağları, motosiklet yağları, ağır ticari araç motor yağları, şanzıman ve diferansiyel yağları, deniz yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve diğer özel ürünleri kapsayan geniş bir yelpazede madeni yağ üretimi yapılıyor. YILDA ORTALAMA 150 BİN TEST GERÇEKLEŞTİRİYOR Tesis içinde yer alan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi´nde (POTEM) de son teknoloji cihazlar ve uzman ekiple yılda ortalama 150 bin test gerçekleştiriyor. Uzman Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda ürün, hizmet ve inovasyonlar geliştirilen merkezde aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı akredite test metotları kullanılıyor. POTEM başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyor. "YENİ YATIRIMLARDA DA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ" Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç konuşmasında şunları ifade etti: "Ülkemizde 2022 yılına baktığımızda yaklaşık 500 bin tonluk bir iç tüketim olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ihracatın ve yurt dışına gerçekleştirilen markalı üretim hizmetinin de giderek arttığını gözlemliyoruz. 250 milyon dolarlık toplam ithalatın yüzde 60´dan fazlası Almanya, Fransa ve ABD´den yapılırken, buna karşılık 70 milyon dolarlık toplam ihracat gerçekleşmiştir. Bugün, baz yağlardan başlayarak katkı maddeleri dahil madeni yağ üretimimiz artık yurt içi imkanlar ile yapılabilmektedir. Bu başarıda Petrol Ofisi Grubu gibi hem üretim yapan hem de teknoloji geliştiren şirketlerin büyük pay sahibi olduğunu söylemem gerekiyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisin yüksek kapasitesi ve ileri üretim teknolojisi ile ithalat-ihracat dengesinde ülkemiz lehine önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tesisimiz gibi katma değeri yüksek, ileri teknoloji üretimlerini her zaman destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz." "TOPLAM ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 30´UNU GÜNEŞ ENERJİSİYLE ELDE EDİYORUZ" Petrol Ofisi Grubu CEO´su Mehmet Abbasoğlu, "Kapasitesini iki katına çıkardığımız bu entegre dev merkez 4 kıtaya ihracat yapan, Türk mühendisliğini dünyaya taşıyan ve ülkemizin enerji bağımsızlığı stratejisinde önemli rol oynayan bir teknoloji üssü konumunda. Toplam elektrik ihtiyacının yüzde 30´unu güneş enerjisiyle elde ettiğimiz bu dev tesis, olası bir İstanbul depreminde şehirdeki istasyon satışlarımızın dört gününü karşılayacak ve motorin ithalatının azalmasında önemli rol oynayacağına inandığımız büyük bir motorin tank parkını içinde barındırıyor. Tamamen dijital bir ekosistem üzerine kurulu merkezimiz yakın coğrafyanın en kapsamlı ve yenilikçi madeni yağ teknoloji üssü POTEM ile uluslararası çalışmalarda referans gösterilen işlere imza atıyor. Petrol Ofisi Grubu olarak ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine yönelik yatırımlarımızı Cumhuriyet Yeni Yüzyılında da artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. MERKEZİN DİJİTAL ORTAMDA YÖNETİLEN 8 BİN TON ÜRÜN DEPOLAMA KAPASİTESİ VAR Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise açıklamasında şunları söyledi: "Sanayimizin kalbi Kocaeli bölgesinde yer alan tesisimiz dünyanın en büyüklerinden biri. Türkiye´nin ağır sanayi tesislerinin, büyük alt yapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerimizin ve kamu kuruluşlarının, yollardaki nakliyecilerimizin ve tarladaki çiftçimizin her çeşit madeni yağ ve gres ihtiyacını karşılayabilen ürün portföyünü en son teknoloji ile üretiyor ve kullanıma sunuyoruz. Merkezimiz, dijital ortamda yönetilen 8 bin ton ürün depolama kapasitesi ile geleneksel lojistik operasyonlarında forkliftlerin yol açtığı karbon salımını da yüzde 60 oranında düşürecek. Sadece Türkiye´nin değil yakın coğrafyanın en büyük kapalı alanına sahip olarak inşa edilen bu yatırımımız ülkemizin potansiyeline ve büyümesine olan inancımızın göstergesidir. Petrol Ofisi olarak, bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edip, ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli DHA

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:20

