Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        3 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

        KOCAELİ'ninDarıcailçesinde 3 yıl önce kaldırımda beklerken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte hastanede hayatını kaybeden İlkay Kalay´ın (30) cinayet şüphelisi Abdullah Önder İzmit (32) yakalandı. Saklandığı evde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirilen şüphelinin, yandaki depoyu da silah imalathanesi olarak kullandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelisinin evinden cephanelik çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde 26 Temmuz 2020´de saat 01.00 sıralarında ağabeyi ile kaldırımda bekleyen İlkay Kalay´ın yanına yaklaşan otomobilden, tabanca ile ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin başına isabet ettiği İlkay Kalay, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Abdullah Önder İzmit (32) olduğunu belirledi. O dönem yapılan çalışmalarda İzmit´e ulaşılamadı.

        EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

        Polis, cinayet şüphelisi Abdullah Önder İzmit´in Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını ve olayda kullandığı aracı yakındaki bir depoda gizlediğini tespit etti. Ekipler, 12 Eylül günü saat 19.00´da operasyon düzenledi. Operasyonda İzmit ve şüpheliyle birlikte hareket ettiği belirlenen Özbekistan vatandaşı Naidra Rasulova (35) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada 1 adet AK 47 uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 2 tam dolu şarjör, yine bu silaha ait 228 mermi, 2 otomatik tabanca ve bu tabancalara ait 6 tam dolu şarjör, 5 kutu 9 mm mermi, bu otomatik tabancalara ait toplamda 329 adet 9 mm çapında mermi, 1 pimi takılı vaziyette el bombası, 1 otomatik tabancalara ait dürbün, 27,50 gram şeffaf poşet içerisinde küçük parçalar halinde beyaz renkli uyuşturucu madde, cinayette kullanılan ve depoda gizlenen otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 dolu şarjör ele geçirildi.

        DEPO, SİLAH İMALATHANESİ ÇIKTI

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı

        Benzer Haberler

        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Denize açılmasalar da lima...
        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Denize açılmasalar da lima...
        TEM'de zincirleme kaza; kalbi duran bebek yeniden hayata döndürüldü, 5 yara...
        TEM'de zincirleme kaza; kalbi duran bebek yeniden hayata döndürüldü, 5 yara...
        Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralan...
        Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralan...
        Kocaeli'de yakalanan PKK/KCK hükümlüsü cezaevine gönderildi
        Kocaeli'de yakalanan PKK/KCK hükümlüsü cezaevine gönderildi
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
        12 yıl hapis cezası olan PKK'lı Kocaeli'de yakalandı
        12 yıl hapis cezası olan PKK'lı Kocaeli'de yakalandı