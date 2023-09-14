Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü kurye öldü

Kaza, öğle saatlerinde Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi´nde meydana geldi. Kurye Hüseyin Yeniçağ´ın kullandığı 41 TV 108 plakalı motosikletle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada Yeniçağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yeniçağ´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.