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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü kurye öldü

        KOCAELİ'ninGebzeilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü kurye Hüseyin Yeniçağ (57) hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünü arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:50
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        Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü kurye öldü
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        Kaza, öğle saatlerinde Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi´nde meydana geldi. Kurye Hüseyin Yeniçağ´ın kullandığı 41 TV 108 plakalı motosikletle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada Yeniçağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Hüseyin Yeniçağ´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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