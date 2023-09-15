İşçi servisi kaldırımda yayalara çarptı; anne ve kızı öldü, sürücü ile 5 işçi yaralı KOCAELİ'ninGölcükilçesinde işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarpıp devrildi. Kazada, Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt (5) hayatlarını kaybederken, servis şoförü ile 5 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ümit Orhan yönetimindeki 41 P 9013 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, rampa inerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve Nur Eylül Başkurt'a çarpıp devrildi. Ayfer Başkurt olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Nur Eylül Başkurt ile servis midibüsü sürücüsü Ümit Orhan, işçiler K.A., H.G., Ö.Y., H.Y. ve P.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nur Eylül Başkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışırken, incelemenin ardından Ayfer Başkurt'un cenazesi ile hastanede ölen kızı Nur Başkurt'un cenazeleri morga kaldırıldı.

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