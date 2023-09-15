Kandıra'da, denizde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu KOCAELİ´ninKandırailçesinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadın cesedi sahil kıyısına vurdu. Olayın uzun süre önce meydana geldiği belirlenirken, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ´ninKandırailçesinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadın cesedi sahil kıyısına vurdu. Olayın uzun süre önce meydana geldiği belirlenirken, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında Pınarlı Mahallesi Sardala Koyunda meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.