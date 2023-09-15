Kocaeli'deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Camidüzü Mahallesi´ndeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgenin sarp olması sebebiyle ekipler bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Bölgedeki iş makineleri ile ormanda yol açılarak yangına müdahale edildi. Ayrıca, yangın söndürme helikopteri ile havadan da müdahalede bulunuldu. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Henüz sebebi belirlenemeyen bir orman yangını ortaya çıktı. İtfaiyemiz, orman teşkilatımız, AFAD, belediyelerimiz derhal harekete geçmiş ve süratli bir müdahale yapılmıştır. Ancak bölgenin sarp ve erişilemez olması dolayısıyla hava desteği istendi. Bunun üzerine bir helikopter aracılığıyla hava kararıncaya kadar sortiler gerçekleştirildi. Şu anda yangının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir beklentimiz yok. Hazırlığımız mevcut. Eğer gece saatlerinde başka bir gelişme olursa hava müdahalesine de devam edeceğiz. Buna yönelik hazırlığımız da tamam. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımıza bir kez daha tedbirli ve dikkatli olmaları konusundaki uyarılarımızı hatırlatıyoruz. Gece saatleri olması dolayısıyla henüz bir alan ölçümü gerçekleştiremedik. Ancak çok büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz. Sabah saatlerinde net bir ölçü ortaya çıkacaktır" dedi.