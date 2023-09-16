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        Eşi ve kızını rehin aldı

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde eşi N.Ö. (33) ve kızı E.Ö.´yü rehin alan T.Ö. (33), polisin ikna çabalarıyla eylemini sonlandırdıktan sonra gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:25
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        Eşi ve kızını rehin aldı
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        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde eşi N.Ö. (33) ve kızı E.Ö.´yü rehin alan T.Ö. (33), polisin ikna çabalarıyla eylemini sonlandırdıktan sonra gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi´nde meydana geldi. Apartmanın 4´üncü katından bir kadının balkona çıkarak `İmdat bizi kurtarın´ çığlıklarını duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçakla eşi N.Ö. ve kızı E.Ö.´yü rehin alan T.Ö.´yü ikna etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra T.Ö. eylemine son verdi. T.Ö. eve giren ekipler tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. N.Ö. ve kızı E.Ö. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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