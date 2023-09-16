Kocaelispor - Boluspor: 2-1

STAT:Kocaeli

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı

KOCAELİSPOR: Harun Tekin- Onur Atasayar (Dk. 70 Atila Turan), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Candeias, Yusuf Cihat Çelik, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Mert Çölgeçen), Cem Ekinci (Dk. 45 Beridze), Amaral (Dk. 82 Emir Ortakaya), Tanque (Dk. 90 Atabey Çiçek)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Oulare, Hakan Bilgiç, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Kubilay Sönmez (Dk. 82 Moussitioko), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 56 Safa Kınalı), Kayamba, Landel, Bettaieb (Dk. 82 Idrissa Camara), Furkan Demir (Dk. 74 Berk Yıldız)

GOLLER: Dk. 48 Tanque, Dk. 51 Amaral (Kocaelispor), Dk. 90 Hakan Bilgiç (Boluspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Emre Gültekin, Candeias, Onur Atasayar (Kocaelispor), Yalçın Koşukavak (Teknik Direktör), Kubilay Sönmez, Ercan Coşkun, Oulare, Bettaieb (Boluspor)

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Boluspor´u 2-1 mağlup etti.

29´uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bolusporlu Furkan´ın şutunu Kocaelispor kalecisi Harun kurtardı.

48´inci dakikasında 3 kişiyi çalımlayarak topu ceza sahasına taşıyan Beridze´nin pasıyla buluşan Tanque yaptığı vuruşla Kocaelispor´u öne geçirdi: 1-0.

51´inci dakikada ceza sahasında oluşan karambol sonrasında ceza sahası dışına açılan topla buluşan Amaral'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

54´üncü dakikada Cihat´ın pası ile savunmanın arkasında buluşan Kocaelisporlu Amaral topu ağlara gönderdi. Hakem Mertoğlu, VAR´dan aldığı işareti değerlendirerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

69´uncu dakikada Kocaelispor kalecisi Harun Tekin´in kendisiyle karşı karşıya kalan Adel Bettaieb´e müdahalesinde hakem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi.

70'inci dakikada penaltıyı kullanan Bettaieb'in vuruşunda melin yuvarlak sağ kale direğine direğine çarptı.

71´inci dakikada kale önünde yine topla buluşan Bolusporlu Bettaieb, bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR´ın uyarısı sonrasında hakem Erdem Mertoğlu, Bettaieb´in ofsayttan gol attığına karar vererek golü iptal etti.

90´ıncı dakikada Safa´nın şutu sonrasında savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Bolusporlu Hakan Bilgiç, takımının ilk golünü kaydetti: 2-1.

Maç Kocaelispor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.