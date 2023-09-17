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        Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:05
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        Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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