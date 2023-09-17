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        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı

        KOCAELİ´ninDarıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir´i (40) boğazından bıçaklayan Cemalettin Gökdemir (49), daha sonra kendisini de bıçakladı. Tedaviye alınan Göldemir çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:35
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        Önce boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini bıçakladı
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        KOCAELİ´ninDarıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir´i (40) boğazından bıçaklayan Cemalettin Gökdemir (49), daha sonra kendisini de bıçakladı. Tedaviye alınan Göldemir çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi´nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Gökdemir´le caddede karşılaşıp tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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