İki katlı binanın çatısındaki yangın, 7 binaya daha sıçradı

İZMİT´te2katlı binanın ahşap çatısında çıkan yangın, rüzgar nedeniyle bitişindeki 7 binaya sıçradı. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan, çatısı ahşap 2 katlı binada çıktı. Yangın rüzgar nedeniyle bitişiğinde bulunan 7 binaya daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ile gaz dağıtım şirketlerinin görevlileri sevk edildi. Sokaktaki doğal gaz ve elektrik hattı güvenlik nedeniyle kesildi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Hem itfaiye hem de vatandaşların çalışması sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. 8 binada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.